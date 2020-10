An der Europameisterschaft im Tessin fährt das Schweizer Team im Relay auf den dritten Platz. Gold geht an Italien, Silber holt sich Frankreich.

Mountainbike-EM : Schweiz gewinnt Bronze in der Mixed-Staffel

Die Schweiz überzeugt an der Mountainbike-EM im Tessin. Foto: Freshfocus (Archivbild)

Für die Mountainbiker ging es in der verkürzten Corona-Saison ohne Verschnaufpause weiter zur dritten und letzten internationalen Station. Nach der WM anfangs Oktober startete am Donnerstag im Tessin, am Fuss des Monte Tamaro, die Mountainbike-EM.

Und die Schweizer wussten gleich zu Beginn zu überzeugen. Im Team-Relay holten in der Mixed-Staffel Janis Baumann, Fabio Püntener, Elisa Alvarez, Thomas Litscher, Alessandra Keller und No ë lle Buri den dritten Platz und somit die Bronze-Medaille. 46 Sekunden Rückstand auf den Sieger Italien handelten sich die Schweizer ein. Der zweite Platz und damit Silber ging an Frankreich. 2019 holte die Schweiz noch Gold, dann aber mit einem anderen Team.

Noch weitere Medaillenchancen

Der Erfolg wird den Schweizer Nationalcoach freuen. Und auch bestätigen. Glaubte er doch vor dem EM-Start an den Heimvorteil. Er sagte: «Die Schweizer kennen die Strecke vom Swiss Cup sehr gut. Und 99 Prozent von ihnen sagen, es sei eine der schönsten innerhalb der nationalen Rennserie. Sich auf ein Rennen zu freuen und die Strecke zu kennen, hilft sehr.»