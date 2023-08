Schweiz: Geschäft mit Tattooenfernungen boomt

«Ich lasse mir alle meine Tattoos entfernen , weil ich sie buchstäblich hasse», sagt eine Tiktok-Creatorin in ihrem neuen Video. Wie die 27-Jährige erzählt, habe sie ihre Tattoos mit 17 Jahren stechen lassen. Heute gefallen sie ihr nicht mehr. Damit ist die Amerikanerin nicht allein. Auf Tiktok gibt es unzählige Videos von jungen Menschen, die ihre Tätowierungen mit Laserbehandlungen entfernen lassen. Wie Recherchen von 20 Minuten zeigen, boomt das Geschäft mit Tattooentfernungen auch in der Schweiz.

«Die Nachfrage nach Laserbehandlungen ist derzeit sehr hoch», heisst es vonseiten des Prevention Center Zürich. Dank der hohen Wirksamkeit erfreue sich die Behandlung einer immer grösser werdenden Beliebtheit. Auch Nathalie Hasler vom Aesthetica Studio in St. Gallen nimmt einen Boom wahr: «Wir haben doppelt so viele Anfragen als noch vor drei Jahren.» Die meisten Kundinnen und Kunden seien zwischen 25 und 35 Jahre alt. «Sie haben ihre Tattoos im Jugendalter stechen lassen.» Einige Jahre später würden sie diese bereuen. «Viele lassen Lebensweisheiten entfernen , die sie nicht mehr repräsentieren. Auch Namen von ehemaligen Partnerinnen und Partnern werden regelmässig weggelasert.»

Auch 16- bis 20-Jährige wollen ihre Tattoos loswerden

Auch Andreas Baumgärtner von der Tattooentfernungspraxis in Kreuzlingen TG stellt eine viel höhere Nachfrage bei den 25- bis 35-Jährigen fest – vor allem bei Frauen. «Viele lassen Motive entfernen, die vor einigen Jahren noch sehr angesagt waren, so zum Beispiel Tribal-Tattoos.» Laut Baumgärtner wollen auch 16- bis 20-Jährige ihre Tattoos loswerden, können es sich aber oftmals nicht leisten.

Diese Erfahrung habe auch David Horvath, Leiter des Tattoostudios «La Rebelle Suisse» in Olten SO gemacht: «Wir haben etliche Anfragen von jungen Erwachsenen. Ihnen ist die Behandlung aber oftmals zu teuer.» Die Entfernung sei langwierig und kostenaufwendiger als das Stechen des Tattoos selbst. «Für ein kleines Tattoo kostet die Behandlung rund 600 Franken. Die Jungen sind am Telefon überrascht. Viele entscheiden sich dann abzuwarten, bis sie mehr verdienen und sich das leisten können.»