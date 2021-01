Auch Jan Fehr, Professor und Leiter des Departements Public & Global Health an der Universität Zürich, zeigt sich erfreut. Er hätte sich die harten Massnahmen allerdings schon vor Wochen gewünscht.

Nicole Probst-Hensch, Leiterin des Departements Epidemiologie und Public Health am Swiss Tropical and Public Health Institute, begrüsst den Entscheid.

Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset haben am Mittwoch strenge Massnahmen im Kampf gegen Corona verkündet.

Die SVP kritisiert das scharf und wirft dem Bundesrat vor, die Schweiz in die Armut zu treiben. Epidemiologen hingegen begrüssen die Massnahmen. Jan Fehr, Professor und Leiter des Departements Public & Global Health an der Universität Zürich, und Nicole Probst-Hensch, Leiterin des Departements Epidemiologie und Public Health am Swiss TPH, nehmen Stellung.