Ländervergleich : Schweiz hat in Europa die meisten Covid-Kranken auf Intensivstationen

Kein Land in Westeuropa hat, anteilsmässig an die Bevölkerung gerechnet, so viele Covid-Fälle auf Intensivstationen wie die Schweiz. Allerdings ist auch die Impfrate im europäischen Umfeld fast die tiefste.

1 / 4 In der Schweiz liegen besonders viele Patienten in Intensivbetten. DPA Viele Spitäler sind bereits jetzt am Anschlag… DPA …und müssen Operationen verschieben oder absagen. DPA

Darum gehts Die Schweiz hat im Vergleich zum Rest Westeuropas die höchste Rate von Covid-Patienten auf Intensivstationen.

Dies dürfte mit der tiefen Impfrate sowie den laxen Bestimmungen zum Schutz vor Ansteckung zusammenhängen.

Das Gesundheitssystem in der Schweiz ist derzeit wieder massiv gefordert: Die Intensivstationen füllen sich mit Covid-19-Fällen, bereits müssen wieder Operationen abgesagt werden. Einzelne Kantone sind am Anschlag und haben bereits Patienten in andere Kantone verlegen müssen. Schweizweit sind laut dem «Tages-Anzeiger» 81 Prozent aller Intensivbetten in der Schweiz belegt, die Hälfte davon mit Corona-Erkrankten. Und der Trend zeigt weiter nach oben.

Wie ein von der Zeitung angestellter Ländervergleich nun zeigt, hat die Schweiz im Vergleich mit dem umliegenden Europa (ausgenommen Balkanländer) die höchste Hospitalisierungsrate bei Covid-Infizierten: Pro Million Einwohner liegen hierzulande 34,8 Erkrankte in Intensivbetten, mehr als in jedem anderen untersuchten Land. Nur Frankreich (33,7) und Spanien mit 31,9 Covid-Patienten haben ähnlich hohe Werte, während etwa Belgien, Grossbritannien oder Portugal weniger als die Hälfte dieser Werte aufweisen. In Österreich, von der Bevölkerungszahl her gut mit der Schweiz zu vergleichen, sind es gerade mal 12,5 Fälle pro Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Tiefe Impfquote als Ursache

Der «Tages-Anzeiger» sieht die relativ tiefe Durchimpfungsquote in der Schweiz als möglichen Grund für die hohe Spitalauslastung: Mit 58,3 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohnern, die mindestens eine Impfdosis erhalten haben, hinkt das Land den anderen Ländern im westlichen Europa hinterher. Aber auch die «relativ laschen» Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie trügen ihren Teil dazu bei, dass die Fallzahlen wieder steigen. Mit 324 Fallzahlen pro Million Einwohnerinnen und Einwohner liegt die Schweiz hier auf Platz drei der untersuchten Länder. Nur Grossbritannien (557) und Irland (359) haben noch mehr Fälle.

Auch bei der Positivitätsrate bei den Tests liegt die Schweiz mit 11,2 Prozent vorn. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Inzidenzwert bei 7,9 Prozent, in Italien und Frankreich bei 2,8 Prozent und in Österreich gerade mal bei 0,4 Prozent. Die Zeitung bilanziert, die Schweiz habe «die Situation momentan also wirklich nicht im Griff.»

