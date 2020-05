Kreml-Kritiker Alexei Nawalny

«Schweiz hat uns sehr geschadet»

Kreml-Kritiker Alexei Nawalny kritisiert Bundesanwalt Michael Lauber und einen ehemaligen Russland-Experten. Deren Nähe zur russischen Justiz sei zu gross und behindere Ermittlungen. Die Bundesanwaltschaft widerspricht.

Dadurch seien wichtige Ermittlungen in Fällen mutmasslicher Geldwäscherei in der Schweiz behindert oder verhindert worden, sagte Nawalny in einem Interview mit der «SonntagsZeitung».

Nawalny spricht einen Bootsausflug von Michael Lauber sowie Jagdausflüge eines ehemaligen Russland-Experten der Bundespolizei in Russland an.

