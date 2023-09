FDP gegen SEM-Entscheid bei Afghaninnen

«Die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der Taliban verschlechtert. Wer an Leib und Leben bedroht ist, soll Schutz erhalten», schreibt die FDP. (Symbolbild)

«Seit Monaten ist die Schweiz mit stark steigenden Migrationszahlen konfrontiert», schreibt die FDP in einer Medienmitteilung. «Dass das Staatssekretariat für Migration (SEM) nun seine Praxis geändert hat und Afghaninnen grundsätzlich Asyl sowie eine B-Bewilligung gewährt, ist höchst irritierend», heisst es weiter in der Mitteilung.

Gesetzgebung muss vollzogen werden

Insbesondere, weil die weitreichende Praxisänderung still und heimlich und ohne Einbezug der zuständigen Parlamentskommissionen geschah, argumentiert die FDP. «Die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der Taliban verschlechtert. Wer an Leib und Leben bedroht ist, soll Schutz erhalten.»