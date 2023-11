Schweiz: Zu wenig Chauffeure: Städte müssen ÖV-Angebot reduzieren

Basel: In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Ausfällen auf einzelnen Kursen. Auch hier fehlt Personal.

Zürich: Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 wird der Abendfahrplan auf dem Zürcher ÖV-Netz ausgedünnt.

Keine Probleme gibt es derzeit in Bern und Zug.

In Zürich, Luzern und Basel kommt es teilweise zu Anpassungen.

In mehreren Schweizer Städten kämpft der ÖV mit einem Personalmangel.

Wer abends in Zürich mit dem Tram und Bus unterwegs ist, braucht ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember mehr Geduld : Wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) Anfang Oktober mitteilten, wird der Abendfahrplan ausgedünnt.

Grund sei die noch immer angespannte Personalsituation im öffentlichen Verkehr. «Sie ist unter anderem einem anhaltenden Mangel an Fachkräften sowie erhöhten Krankheitsabsenzen zuzuschreiben und der Grund, dass es bereits 2023 zu einzelnen Einschränkungen gekommen ist», schreiben die VBZ in einer Mitteilung.

Der Stadt fehlen rund 30 Fahrerinnen und Fahrer. Hoffnung gibt eine erfolgreiche Werbeaktion. «Unsere Klassen für die nächsten Monaten sind bereits gefüllt», sagt VBZ-Direktor Marco Lüthi über die Fahrausbildung. In den anderen Städten ist die Situation unterschiedlich angespannt.

Basel

In den vergangenen Wochen konnten einige Basler Kurse nicht bedient werden, auch hier das Problem, dass Personal fehlt, sagt Benjamin Schmid, Sprecher der Basler Verkehrsbetriebe BVB, gegenüber SRF. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Situation so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Trotzdem sei eine Anpassung des Fahrplans nicht notwendig.