Maison de la Paix in Genf : Schweiz ist Gastgeberin des dritten Nato-Partnerschaftssymposiums

Am Nato-Partnerschaftssymposium «Partnership 360 Symposium», das vom 11. bis 13. Juli 2022 stattfindet, treffen sich Mitgliedstaaten und Partner zu offenen Gesprächen über die Zukunft der Nato-Partnerschaftspolitik. 250 politische und militärische Vertreterinnen und Vertreter der Nato-Mitgliedstaaten und deren Partner nehmen am Symposium teil, das zum ersten Mal in einem Partnerland des Bündnisses durchgeführt wird. «Dank ihres langjährigen Engagements für Frieden, Sicherheit und Dialog, ihrer Beteiligung an der Partnerschaft für den Frieden und der Ausstrahlung des internationalen Genf ist die Schweiz das erste Partnerland, das mit der Durchführung eines solchen Symposiums betraut wurde», heisst es im entsprechenden Communiqué.