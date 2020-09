Weitere Massnahmen

Zur Frage, ab welcher Fallzahl pro Tag wieder schweizweit neue Massnahmen nötig werden, sagt Rudolf Hauri: «Die Kantone prüfen laufend die Situation und ergreifen gemäss ihrer Einschätzung Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Sie tauschen sich dabei untereinander, insbesondere regional und unter den Nachbarkantonen, aber auch mit dem Bund und der Science Task Force, aus. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz hat die Empfehlung an die Kantone abgegeben, dass bei anhaltend hohen oder steigenden Fallzahlen, bei beunruhigenden Entwicklungsprognosen oder auch zur Eindämmung von Hotspots folgende Massnahmen ergriffen werden sollen: Ausweispflicht in Clubs, Maskenpflicht in Verkaufsgeschäften sowie eine Obergrenze von 100 Personen in Bars, Clubs und Diskotheken, in denen der Abstand nicht eingehalten und eine Maskenpflicht nicht durchgesetzt werden kann.»