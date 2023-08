Twint kannst du die Option «später bezahlen» auswählen

Nutzerinnen und Nutzer können bei bestimmten Händlern wählen, ob sie wie bis anhin sofort oder erst in 30 Tagen bezahlen möchten.

Twint hat ungefähr fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzer . Diese dürfen sich nun über eine neue Funktion freuen. Nutzerinnen und Nutzer können bei bestimmten Händlern wählen, ob sie wie bis anhin sofort oder erst in 30 Tagen bezahlen möchten. Dazu kooperiert Twint mit der auf Rechnugskauflösungen spezialisierten Cembra Tochtergesellschaft Swissbilling.

In einer Mitteilung schreibt Twint: «Die Integration der Funktion «Später bezahlen» in die Twint-App ist genauso nahtlos und intuitiv wie Sofortzahlungen. Die Nutzerinnen und Nutzer tätigen ihren Einkauf wie bisher im Onlineshop ihrer Wahl und wählen Twint als Zahlungsmittel. Bietet ein Händler die Option mit Twint später zu bezahlen an, können die User beim Check-out ganz einfach über eine Schaltfläche auswählen, ob sie sofort oder innerhalb von 30 Tagen bezahlen wollen.» Vorteil dieser Funktion sei, dass Kundinnen und Kunden vor dem Bezahlen die gekaufte Ware prüfen können.