Nicht-assoziierter Drittstaat - EU schliesst Schweiz beim Horizon-Forschungsprogramm aus

Die EU will von 2021 bis 2027 fast 100 Milliarden Euro für die Forschung ausgeben. Unter anderem im Forschungsprogramm «Horizon Europe». Seit dem Scheitern des Rahmenabkommens kann die Schweiz daran allerdings nur noch beschränkt teilnehmen. Die EU behandle die Schweiz nun als «nicht-assoziierter Drittstaat», womit eine Teilnahme an Einzelprojekten bei künftigen Ausschreibungen nicht möglich sei, schreibt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation in einer Mitteilung.