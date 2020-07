Ferien auf dem Balkan

Schweiz-Kosovaren diskutieren Tricks, um Quarantäne zu umgehen

Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen zehn Tage in Quarantäne. Unter Schweizer-Kosovaren kursieren jedoch Ratschläge, mit denen sie sich einer solchen entziehen wollen.

In den letzten zwei Wochen verzeichnete der Kosovo über 1100 bestätigte Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Kürzlich setzte der Bund das Land auf die Liste der Corona-Risikogebiete. Ab Montag gilt deshalb: Wer aus dem Kosovo zurückkehrt, muss zehn Tage in Quarantäne. Doch manche Schweiz-Kosovaren, die in den Sommerferien zu ihrer Familie im Kosovo reisen, wollen die bittere Pille nicht schlucken. In einer Facebook-Gruppe diskutieren User heiss, wie sie die Quarantäne nach der Rückkehr in die Schweiz umgehen können.



Einige User ziehen etwa Umwege über andere Länder beim Rückflug in Betracht. «Was denkt ihr, wenn man den Flug von Friedrichshafen hat, könnten sie dann was rausfinden?», fragt eine Userin. Einer empfiehlt: «Fliegt einfach von Albanien aus zurück #fuckthesystem.»