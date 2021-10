Basel – Schweiz-Kubaner sind sauer wegen Bild von Che Guevara in der Beiz

Die Gesichter des Che

Ernesto «Che» Guevara wurde 1928 in Argentinien geboren und 1967 in Bolivien erschossen. Der marxistische Revolutionär wird vor allem mit Kuba, wo er am meisten wirkte, in Verbindung gebracht. In den Jahrzehnten nach seinem Tod entwickelten sich unterschiedliche Sichtweisen auf den Mann. In Europa dürfte er vielen als das Gesicht auf den T-Shirts bekannt sein. Denn in den 1960er-Jahren wurde er zu einem Phänomen der Popkultur und mehr «Lennon als Lenin», wie «NBC News» in Anlehnung an den Beatles-Musiker John Lennon schreibt.