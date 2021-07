Nach Impfung im Ausland - Schweiz lässt Impftouristen beim Covid-Zertifikat hängen

Marc F.* liess sich Anfang Jahr in Moskau mit dem russischen Impfstoff Sputnik V. impfen. Zurück in der Schweiz hat er jetzt ein Problem: Wer sich mit einem hier nicht zugelassenen Impfstoff immunisieren liess, erhält kein Zertifikat: «Um ein dauerhaftes Impfzertifikat zu erhalten, braucht es zwei vollständige Impfungen mit einem hier zugelassenen Impfstoff», sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF).

«Schwerere Nebenwirkungen nicht auszuschliessen»

Ob jemand sich doppelt impfen lassen will oder ob er sich so lange wie es das Zertifikat noch braucht öfter testen lässt, ist laut Berger jedem und jeder selber überlassen. Somit trage auch jeder und jede das Risiko von schwereren Nebenwirkungen selber. «Erste Empfehlungen mit Impfung von Astrazeneca gefolgt von mRNA-Impfstoff gibt es in Deutschland», sagt Berger. Wirksamkeitsstudien zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen und AstraZeneca seien in England in Arbeit. «Es gibt aber noch keine gesicherten Erkenntnisse, schon gar nicht für die übrigen Impfstoffe.»