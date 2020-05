Alice Weidel

Schweiz leistet Rechtshilfe an Deutschland in AfD-Spendenaffäre

Die Schweiz liefert Informationen an Deutschland bezüglich Parteispenden für die AfD-Politikerin Alice Weidel. Das Bundesstrafgericht hat eine Beschwerde abgewiesen.

Im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft Konstanz Rechtshilfeersuchen an die Zürcher Staatsanwaltschaft übermittelt. Laut den Zürcher Behörden handelt es sich dabei um die Herausgabe von Schriftstücken sowie die Einvernahme von Zeugen im Zusammenhang mit den Spenden aus dem Kanton Zürich.

Beschwerde abgewiesen

Die Staatsanwaltschaft befragte im September des vergangenen Jahres den Präsidenten des Verwaltungsrats einer Pharmagesellschaft, der zugleich der geschäftsführende Gesellschafter einer zweiten Firma ist. Gegen ihn besteht bei den deutschen Behörden der Verdacht wegen versuchter Strafvereitelung. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hervor.

Durch die Abweisung der Beschwerde kann die Zürcher Staatsanwaltschaft die Informationen an die deutschen Justizbehörden überweisen. Dies passiere in den nächsten Tagen, so die Staatsanwaltschaft.