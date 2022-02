Fiktive Kriegsmission : Schweiz liess neue Kampfjets Bombenangriff auf Tschechien fliegen

Im Rahmen der Kampfjet-Evaluation hatte die Schweiz viele Anforderungen an die Hersteller. So sollten die Anbieter im Simulator auch einen Bombenangriff auf einen tschechischen Flugplatz fliegen, wie SRF investigativ berichtet.

Um einen drohenden Angriff aus Osten abzuwenden, steigen Schweizer F-35-Kampfjets in die Luft und fliegen 370 Kilometer weit bis nach Tschechien, um dort einen Flugplatz zu bombardieren und Bodenziele wie etwa der Kommandanten-Konvoi in Schützenpanzern unschädlich zu machen: Diese Vorstellung erscheint angesichts der Philosophie des Schweizer Heeres als reine Verteidigungsarmee ziemlich abwegig. Und doch liess die Rüstungsbehörde Armasuisse genau dieses Szenario durchspielen und unter anderem ebenso den Angriff auf eine Brücke im Ausland, wie das Team von SRF investigativ recherchiert hat. Die Szenarien mussten auch im Simulator nachgeflogen werden. Am Mittwoch ist der Bericht in der «Rundschau» zu sehen.