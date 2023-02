Migration : Schweiz meldet 64 Prozent mehr Asylgesuche als im Vorjahr

2022 wurden in der Schweiz 24’511 Asylgesuche gestellt, 9583 mehr als im Vorjahr. Für 2023 rechnet das Staatssekretariat für Migration in seinem wahrscheinlichsten Szenario mit 27’000 neuen Asylgesuchen.

2022 haben 24’511 Personen in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt, 9583 mehr als 2021. Der Anstieg der Asylgesuche um über 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) primär auf folgende Gründe zurückzuführen:

■ Das Reisen wurde mit dem Ende der meisten einschränkenden pandemiebedingten Massnahmen im Frühjahr 2022 generell wieder einfacher.

■ Die Pandemie hat viele Volkswirtschaften in traditionellen Herkunfts- und Transitländern von Asylsuchenden geschwächt. Steigende Preise als Folge des Ukraine-Krieges haben die Situation zusätzlich verschärft. Damit erhöhte sich der Abwanderungsdruck in den betroffenen Ländern, sowohl bei Staatsangehörigen wie auch bei Migrantinnen und Migranten, die sich dort – teilweise seit längerem – aufhielten.

■ Insbesondere die Türkei hat vor diesem Hintergrund im Verlauf des vergangenen Jahres den Druck auf die 3,5 Millionen syrischen und geschätzt 200’000 bis 300’000 afghanischen Staatsangehörigen, die sich im Land aufhalten, erhöht, in ihre Heimat zurückzukehren. Dies hat im Verlauf des Sommers 2022 zu einer deutlichen Zunahme der Migration in Richtung Europa geführt.

■ Schliesslich erleichterten liberale Visumsbestimmungen einzelner Staaten die Reise nach Europa.