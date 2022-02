Lehren nach Omikron – «Es braucht eine umfassende Aufarbeitung der Fehler»

Forschung, Entwicklung und Produktion sollen zumindest teilweise in der Schweiz möglich sein.

In künftigen Krisen soll sich das ändern, fordern Experten und Expertinnen.

Die Pharmanation Schweiz geriet in der Pandemie in die Kritik, weil sie bei der Impfstoffbeschaffung abhängig vom Ausland war.

Der Bundesrat musste in den letzten zwei Jahren teils harsche Kritik einstecken. So wurde bemängelt, die Schweiz investiere zu wenig in die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen, habe diese zu spät bestellt oder die Booster-Kampagne zu spät lanciert. Für Epidemiologen ist klar: Im Herbst wird die Virusaktivität wieder zunehmen. Und Sars-CoV-2 wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein.