Impfstoff-Beschaffung: Schweiz muss Impfstoff kaufen, den sie womöglich gar nicht braucht

Eine Untersuchung des Eidgenössischen Departements des Innern zeigt nun: In mindestens einem Fall ist keine solche Klausel enthalten. «Die Verhandlungsposition des Bundes in der COVID-Krise ermöglichte es gegenüber den Impfstoffherstellern nicht immer, einen Zahlungsvorbehalt in den Verträgen vorzusehen. Dieser Umstand führt dazu, dass das Parlament den beantragten Nachtragskredit für das Jahr 2022 in der Höhe von 172 Millionen nicht mehr ohne Konsequenzen kürzen kann», heisst es in einer Mitteilung.