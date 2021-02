In St. Gallen hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein Unterstützer der Terrororganisation IS in der Schweiz Asyl bekommt.

Türkei lehnte Asylantrag ab

2017 verliess der Verurteilte die Schweiz freiwillig und reiste mit seiner Familie in die Türkei. Da die türkischen Behörden ihm jedoch die Einreise in die Türkei verweigerten, kehrte er mit seiner Familie in die Schweiz zurück. Sein erster Asylantrag war bereits erloschen, so stellte er ein zweites Gesuch.