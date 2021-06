Zu kurzfristig - Schweiz muss Joe Biden ihr Hightech-Geschenk hinterherschicken

So einen Bilderrahmen erhält Joe Biden als Geschenk von der Schweiz.

Er ist das Geschenk der Schweiz an Joe Biden zum Gipfel-Treffen in Genf.

Heute findet das Gipfel-Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsident Wladimir Putin in Genf statt. Als Geschenk erhält Joe Biden von der Schweiz einen Hightech-Bilderrahmen : Fällt Licht auf die besondere Glasscheibe, strahlt sie ein mittels Computeralgorithmus hergestelltes Bild aus.

Entwickelt wurde das Geschenk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der ETH Lausanne. Die Technologie dazu stammt vom Schweizer Start-up Rayform in Waadt. «Wir sind stolz, dass diese bahnbrechenden Technologie dem US-Präsidenten überreicht wird», sagt eine Sprecherin der ETH Lausanne zu 20 Minuten.

Doch in der Hand hatte der US-Präsident den Bilderrahmen noch nicht. «Aufgrund der Kurzfristigkeit konnte das Geschenk jedoch nicht während der offiziellen Zeremonie übergeben werden, sondern wird ihm im Nachhinein zugeschickt», heisst es weiter.

Auf der Suche nach einem geeigneten Gschänkli für den Präsidenten, klopfte der Bund bei der ETH Lausanne an: «Wir wurden vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF kontaktiert, um ein Geschenk für den Besuch des US-Präsidenten vorzuschlagen, und wir haben an diese Spitzentechnologie gedacht.» Was Wladimir Putin als Geschenk erhält, ist noch unklar.