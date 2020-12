«It’s Brexmas Time», schrieb die britische Zeitung «Daily Mail» schon am Donnerstagmorgen, als der Deal noch nicht fix war. Bis zuletzt drohte das Handelsabkommen aber am Streit über Fangrechte von EU-Fischern in britischen Gewässern zu scheitern. Am Abend verkündeten der britische Premier Boris Johnson und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dann aber doch noch den Durchbruch in den zähen Verhandlungen.