Krankenkassen in der Schweiz werden 2024 teurer

Diejenige für junge Erwachsene, welche zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, erhöht sich um 23.80 Franken (8,6 Prozent) auf 300.60 Franken. Am geringsten ist der Anstieg bei den Kindern. Die mittlere Prämie für minderjährige Personen steigt gegenüber 2023 um acht Franken oder 7,7 Prozent auf 111.80 Franken. Doch welche Krankenkasse wird 2024 am günstigsten sein?

Sanitas und Concordia stehen gut da

In einer neuen Studie hat Hellosafe.ch Hunderttausende von Prämienkombinationen mit den neuen Beträgen modelliert. Am günstigsten werden 2024 die Prämien der in der ganzen Schweiz tätigen Krankenkassen Concordia und Sanitas sein, wie aus der Studie hervorgeht. Hellosafe.ch schreibt: «Für Erwachsene werden Concordia (392.71 Franken), CSS (393.84 Franken) und Sanitas (406.64 Franken) im Jahr 2024 die günstigsten Durchschnittsprämien der Schweiz anbieten: bis zu acht Prozent unter dem nationalen Durchschnitt (426.7 Franken).»