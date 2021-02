Das Staatssekretariat für Migration will dem schweizerisch-türkischen Doppelbürger Alperen Fatih A. das Schweizer Bürgerrecht entziehen. Das SEM publizierte die entsprechende Ankündigung am Dienstag im Bundesblatt. Wie der « Tages-Anzeiger » schreibt, wurde A. 1998 als Vierjähriger eingebürgert.

Ehefrau gegen ihren Willen festgehalten

Alperen A. wird zum bekannten Jihadist, die SRF-Sendung «Rundschau» berichtet in einer Reportage über ihn. Er schliesst sich in Syrien dem lokalen Al-Qaida-Ableger an. Seine schwangere Frau reist ihm nach, wird von ihm gegen ihren Willen festgehalten. 2014 eröffnet die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen A., sucht ihn per internationalem Haftbefehl. Schliesslich wird er 2016 in der Türkei verhaftet. Wo er sich momentan aufhält, ist mangels aktueller Informationen unklar. Es wird davon ausgegangen, dass er immer noch im Gefängnis sitzt.