SBB: Lokführer überfahren Rotlichter

In den letzten zehn Jahren haben Lokführer in der Schweiz Tausende Rotlichter missachtet. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Dazu gab es 58 Verletzte und es entstand Sachschaden in Höhe von 57 Millionen Franken. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Verkehr (BAV), die der «SonntagsBlick» ausgewertet hat.



Allein im vergangenen Jahr seien dem BAV 474 solcher Vorfälle gemeldet worden. Das sei ein neuer Rekord. Zum Vergleich: 2021 gab es erst 267 solcher Meldungen. 2013 kam in Granges-Marnand VD ein 24-jähriger Lokführer ums Leben. Der Lokführer eines entgegenkommenden Regionalzuges hatte ein Haltesignal missachtet – in der Folge kam es zur tödlichen Kollision. Im Juli vergangenen Jahres starb ein 62-jähriger Rangierleiter in Brig VS. Er hatte ein Signal übersehen und geriet unter einen Zisternenwagen.