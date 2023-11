Schweiz: Nostalgie-Marke Usego kehrt zurück

Schweizer Klassiker im Angebot

Expansion in die USA

Auch eine Expansion in die USA ist vorgesehen. «Viele Firmen versuchen aktuell, ihre Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro zu holen. Wenn Arbeitgeber innovativ in die Verpflegung ihrer Angestellten investieren, kann dies ein guter Grund sein für die Leute zurückzukommen.» Verköstigt werden sollen die Angestellten mit regionalen Produkten. Daniela Steiner fügt an: «Felfel setzt in New York auf lokale Quellen, möglicherweise schmuggeln wir aber zusätzlich die eine oder andere Tafel Schweizer Schokolade ins Sortiment.»