Schweiz: Novo Nordisk hat Lieferengpässe bei Abnehm-Spritzen

Das Medikament Wegovy kann vor allem extrem Übergewichtigen beim Abnehmen helfen. In der Schweiz ist es noch nicht auf dem Markt.

Der Pharma-Konzern Novo Nordisk, der verschiedene Typen der Spritzen produziert, will daher die Produktionskapazitäten hochfahren.

Der Frust über das mangelnde Angebot ist gross, die Wartelisten in Apotheken sind lang.

Der Hype um Abnehmspritzen ist riesig – in Europa und den USA kommt es deswegen zu Lieferengpässen.

In ganz Europa, somit auch in der Schweiz, ist die Nachfrage nach Saxenda riesig. Auf Anfrage der NZZ berichtet der Branchenverband der Schweizer Apotheken, Pharmasuisse, dass viele Apotheken deswegen Wartelisten führten, teils seien mehr als 100 Patientinnen und Patienten aufgeführt. Die Lieferungen würden aber bei weitem nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Mittlerweile würden diese von Novo Nordisk auch kontingentiert, um schweizweit eine Verfügbarkeit zu garantieren.

Wegovy wirksamer als Saxenda

Auch Ozempic, das ebenfalls vom selben Pharma-Konzern stammt, ist laut Medinside.com nicht mehr lieferbar. Die Spritze wird eigentlich zur Behandlung von Diabetes-Patienten und -Patientinnen eingesetzt. Ein zusätzliches Problem: Hierzulande ist die neuere der beiden Spritzen, Wegovy, noch gar nicht auf dem Markt – anders als in Deutschland, Dänemark, Island, Norwegen Grossbritannien und den Vereinigten Staaten.

Dabei gilt Wegovy als wirksamer als Saxenda – es verspricht einen Gewichtsverlust von bis zu 17 Prozent, Saxenda «nur» zehn Prozent. Wann Wegovy in der Schweiz verfügbar sein wird, ist bislang unklar. «Wir arbeiten daran, dass Wegovy so bald wie möglich auch für Schweizer Patienten und Patientinnen erhältlich sein wird», heisst es von Novo Nordisk dazu.

Lage in Praxen angespannt

Der Frust ist nicht nur bei denen gross, die noch gar nicht in den «Genuss» der Abnehmspritze gekommen sind, sondern auch bei jenen, die bereits mit der Behandlung begonnen haben. Eine Ärztin aus Winterthur, die sich auf die Behandlung von Fettleibigkeit spezialisiert hat, berichtet, dass viele Patientinnen und Patienten ihre Behandlung mit Saxenda wieder unterbrechen müssten, weil die Spritzen einfach nicht lieferbar seien.

Die Hälfte ihrer Patientinnen und Patienten sei davon betroffen. Mittlerweile sei die Stimmung in der Praxis so angespannt, dass besagte Ärztin Sicherheitsmassnahmen in Erwägung zieht, um ihre Mitarbeitenden vor Eskalationen zu schützen.