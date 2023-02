Top 30 Tasteatlas: Schweiz nur einmal vertreten – «dieses Käse-Ranking ist bedeutungslos»

Gruyère räumte an der Käseweltmeisterschaft ab

Die Rangliste von Tasteatlas überrascht darum, weil an der Käseweltmeisterschaft der Gruyère-Käse immer wieder Goldmedaillen abräumte, so auch an der Wettbewerben in den Jahren 2020 und 2022. Bereits 2008 konnte der Gruyère gewinnen. An der letztjährigen Weltmeisterschaft erklärten die Juroren – Käser, Händler, Food-Blogger und andere Experten – den Sieg des Gruyère folgendermassen: « Ein wirklich raffinierter, handwerklich hergestellter Käse, der auf der Zunge zergeht und Noten von Kräutern, Früchten und Leder hat.» Sie fügten hinzu, dass er «einen großartigen Geschmack» habe.