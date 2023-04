Kommt Amazon bald in die Schweiz?

Der E-Commerce-Gigant Amazon setzt seit einigen Jahren auf die Hilfe von Robotern. Das Modell Proteus erkennt Menschen und soll für mehr Sicherheit im Lager sorgen. 20min/Melchior Kall

Darum gehts Amazon hat Schweizer Händler zu einem Event ins Volkshaus Zürich eingeladen.

«Es kann eigentlich nur darum gehen, dass Amazon viel mehr Produkte in der Schweiz anbieten will», sagt der Geschäftsführer des Schweizer Handelsverbands dazu.

Dafür spreche auch, dass am 1. Januar 2024 die Industriezölle wegfallen.

Wer in der Schweiz wohnt und bei Amazon einkaufen will, kennt die Meldung: «Dieser Artikel kann nicht an den von dir ausgewählten Zustellungsort versendet werden.» Amazon.ch leitet auf Amazon.de um, und nur wenige Produkte auf der Website sind für eine Lieferung in die Schweiz auch tatsächlich verfügbar.

Das könnte sich bald ändern: Am 3. Mai findet im Volkshaus Zürich eine Veranstaltung statt, an der das «Schweizer Amazon Team» den Kontakt mit Verkäufern sucht, um «strategische Initiativen» zu besprechen. Amazon peile «langfristige Ergebnisse» und «eine stärkere Beziehung» an, so der Onlinegigant.

Wegfall der Industriezölle

Der Event ist auf der Website des Schweizer Handelsverbands gelistet. 20 Minuten hat bei Geschäftsführer Bernhard Egger nachgefragt, was Amazon mit «strategischen Initiativen» wohl meint. Für ihn ist klar: «Es kann eigentlich nur darum gehen, dass Amazon viel mehr Produkte in die Schweiz liefern will.»

Dafür spreche auch, dass 2024 die Industriezölle wegfallen. Händler in der EU, die in der Schweiz verkaufen wollen, mussten ihre aus Drittländern importierte Ware bis anhin in der EU und in der Schweiz verzollen. Nun fällt der Zoll in der Schweiz weg. So lohne es sich für Amazon, mehr Waren in der Schweiz zu verkaufen.

«Hochpreisinsel Schweiz» – die Industriezölle fallen 2024 fallen die Industriezölle. Die Massnahme gegen die «Hochpreisinsel Schweiz» kommt laut Bundesrat auch Konsumentinnen und Konsumenten zugute: Der Import von Gütern wie Autos, Fahrräder, Kleider, Körperpflegeprodukte und Haushaltsgeräte werde günstiger, so das Staatssekretariat für Wirtschaft.

Amazon könnte ein Lager in der Schweiz aufbauen und für die Drittanbieter und Verkaufspartner auf seiner Plattform den Verzollungsprozess übernehmen, so Egger. Denn die Pflicht zur Einfuhrzollanmeldung und der Deklaration der Zolltarifnummern bleibe auch nach Abschaffung der Zölle bestehen. Das würde die Kosten senken und es für die Drittanbieter attraktiv machen, ihre Waren in der Schweiz anzubieten.

Gut für die Konsumenten, schlecht für Galaxus

Der Wegfall der Industriezölle könnte Amazons Expansionspläne forcieren, sagt auch Darius Zumstein, E-Commerce-Experte an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft ZHAW: «Die Zollabwicklung war bis jetzt ein grosses Hindernis.» Für ihn ist klar, dass Amazon früher oder später in die Schweiz kommt.

«Wenn das passiert, hat Galaxus ein Problem», sagt Zumstein. Rund 500 Schweizer Händler verkauften ihre Produkte auch auf Galaxus und mit Amazon käme ein weiterer Konkurrent hinzu. Das Interesse an Amazon sei gross, bereits heute setze ein Drittel der Schweizer Händler auch auf Onlineshops von Drittanbietern.

Mit seinem Event in Zürich wolle Amazon aber wohl in erster Linie neue Händler für seinen Marktplatz gewinnen und sein Angebot weiter ausbauen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten wäre Amazon in der Schweiz positiv, sagt Zumstein – die Preise vieler Konsumgüter könnten so ins Rutschen geraten.

Post als Partner für Schweizer Amazon-Lager?

Ein möglicher Partner für ein «Amazon-Lager» oder eine Verzollungsplattform in der Schweiz wäre die Post, so Egger. Sie könnte für Amazon das sogenannte Fulfillment übernehmen, also die Zusammenstellung der Waren für den Versand, die Qualitätsprüfung, Verpackung und Etikettierung sowie den Betrieb des Lagers.

Auch für Zumstein von der ZHAW wäre die Post – oder die Competec-Gruppe (Brack) - der logische Partner für Amazon in der Schweiz. Die Post sei für rund 80 Prozent der Schweizer Händler der Hauptpartner für die Logistik. Firmen wie DHL, UPS und Planzer hätten im Vergleich dazu eher eine untergeordnete Bedeutung.

Das sagt die Post zu Amazon

Die Post sagt auf Anfrage, dass sie sich nicht zu anderen Akteuren äussern könne. Der Anlass in Zürich sei ein Verkaufspartner-Event, an dem auch die Post teilnehme. «Wir zeigen Schweizer Händlern auf, wie ihnen der Einstieg bei Amazon gelingt und wie wir sie bei der Verzollung ihrer Waren und beim Transport ins Ausland unterstützen können.» Diese Art der Zusammenarbeit pflege die Post auch mit anderen Marktplätzen.

Man biete nationalen und internationalen Akteuren im Onlinehandel logistische Dienstleistungen für den E-Commerce an, schreibt die Post der Redaktion. In diesem Rahmen habe Amazon die Post mit der Importverzollung von Brief- und Paketsendungen sowie deren landesweite Zustellung beauftragt. Die Zusammenarbeit mit Amazon laufe seit Anfang 2019, sie sei aber «für beide Seiten nicht exklusiv».

Das sagt Amazon zur Schweiz

Amazon hält sich auf Anfrage bedeckt. Die Kundinnen und Kunden aus der Schweiz kauften seit vielen Jahren bei Amazon ein, vor allem über Amazon.de, Amazon.fr und Amazon.it. Man optimiere das Einkaufserlebnis für die Kundschaft aus der Schweiz ständig: «So erweitern wir beispielsweise kontinuierlich die Produktauswahl.»

In der Schweiz ansässige Firmen hätten die Möglichkeit, ihre Produkte als Verkaufspartner über den Amazon Marketplace zu verkaufen. Dafür gebe es ein internationales Team, das den Partnern helfe, ihre Präsenz aufzubauen und mehr Kundinnen und Kunden in der Schweiz und darüber hinaus zu erreichen, so Amazon.