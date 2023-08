Spätsommer kommt – fast 30 Grad am Wochenende

Anfang dieser Woche hatte das Wetter in der Schweiz vor allem eines zu bieten: Regen. Und lokal sogar richtig viel davon. In Teilen der Schweiz sind Flüsse über die Ufer getreten , es kam zu Überschwemmungen, Erdrutschen und überfluteten Kellern.

Doch bereits auf Ende der Woche wird es wieder schön. Die Temperaturen steigen kontinuierlich. So klettert das Thermometer am Donnerstag und am Freitag schon wieder auf über 20 Grad. Der Donnerstag kann zwar vereinzelt noch verregnet werden, gegen den Nachmittag wird es dann aber lokal sonnig. Am Freitag wird es dann schon spätsommerlich warm mit 25 Grad, wie MeteoNews schreibt. Gaudenz Flury von SRF Meteo schreibt: «Noch ein Tag Geduld, dann kommt der Sommer zurück.»

Fürs Wochenende ist dann sogar Badewetter prognostiziert: Am Samstag können wir in der Schweiz mit 26 bis 29 Grad rechnen. In Basel und im Wallis kratzt das Quecksilber sogar an der 30-Grad-Marke. Auch die Prognose für den Sonntag und den Start der nächsten Woche sieht sehr gut aus. «Am Sonntag und Montag ist es neben dünnen Schleierwolken meist sonnig. Morgendliche Nebelfelder lösen sich rasch auf. Am Dienstag und Mittwoch scheint oft die Sonne», so SRF Meteo.