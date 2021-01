Vom Sofa an die Weltmeisterschaft : Coronafälle bei US-Team – Schweiz reist kurzfristig an die Handball-WM

Aufgrund von mehreren Coronafällen nehmen die USA und Tschechien nicht an der Handball-WM in Ägypten teil. Die Schweiz profitiert davon und muss bereits am Donnerstag gegen Österreich starten.

Die Schweizer Handballnati reist kurzfristig an die WM in Ägypten, die bereits am Mittwoch startet. Freshfocus

Kurz vor dem WM-Auftakt herrscht bei mehreren Handball-Teams Corona-Alarm – wegen zahlreicher positiver Corona-Tests im Vorfeld der WM verzichteten die Tschechen auf eine Teilnahme. Auch etliche Spieler der USA und der Kap Verde sind laut Medienberichten im Trainingslager positiv getestet worden. Beim Insel-Team aus Afrika, das erstmals bei einer Endrunde dabei ist, gibt es demnach sieben Corona-Fälle.

Für Tschechien rückt die Nationalmannschaft Nordmazedoniens an die 27. Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten nach, die bereits am Mittwoch startet. Am Dienstagabend wurde es dann aus Schweizer Sicht erfreulich: Die Schweizer Handball-Nati profitiert vom Rückzug der USA und fliegt kurzfristig nach Ägypten. Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) hat die Teilnahme am Turnier bestätigt.

Die Schweiz trifft an der Weltmeisterschaft in der Vorrunde in der Gruppe E auf Österreich (14. Januar), Norwegen (16. Januar) und Frankreich (18. Januar). Die Schweiz wurde von der IHF vorgängig als zweite Nachrücker-Nation für das WM-Turnier in Ägypten nominiert, falls Nationen ihre Teilnahme kurzfristig absagen müssen.