Eigenverantwortung statt Lockdown«Schweiz riskiert mit Corona-Sonderweg einen Imageschaden»

Zwei Kantone im Lockdown



Im Kanton Genf gilt ab Montag um 19 Uhr der Ausnahmezustand. Restaurants und Bars müssen geschlossen werden. Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, sowie Kinos, Theater, Fitnesszentren und Kunsteisbahnen werden ebenfalls geschlossen. Betroffen sind auch Coiffeur- und Schönheitssalons. Auch Im Kanton Jura werden ab Montag alle Bars und Restaurants sowie weitere öffentliche Einrichtungen von Museen bis Sportzentren geschlossen. In beiden Kantonen werden Ansammlungen von über fünf Menschen untersagt.



Isabella Eckerle, Leiterin des Zentrums für Viruserkrankungen an der Universität Genf, lobte am Sonntag auf Twitter den Lockdown in Genf. Zuvor hatte sie in Bezug auf den Lockdown in Deutschland gepostet: «Ich würde mir wünschen, wir löschten erst das brennende Haus, anstatt jetzt über neue Brandmelder zu sprechen.» In der Schweiz sei es wohl schon zu spät. Anderer Meinung ist Janne Estill, Mathematiker und epidemiologischer Modellierer an der Universität Genf. «Nehmen die Fallzahlen in den nächsten Tagen im gleichen Tempo wie bis jetzt weiter zu, gibt es keinen anderen Weg als einen Lockdown.» Sei dies nicht der Fall, könnte ein Lockdown noch vermeidbar sein. «Die Ausbreitung des Virus muss aber weiterhin genau beobachtet werden.»