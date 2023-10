Schweiz: Sanity Group nutzt Cannabis Projekt zur Marktplatzierung

1 / 3 Derzeit laufen in der Schweiz in verschiedenen Städten Pilotprojekte, bei denen Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken ausgegeben wird. Medropharm AG Bisher waren nur Universitäten und Vereine als Verantwortliche für die Studie zugelassen, so wie beispielsweise für Zürich die Stadt in Zusammenarbeit mit der Universität. 20min/eu Nun erhielt die Sanity Group aus Deutschland als erstes Unternehmen die Erlaubnis, ebenfalls am Pilotprojekt teilzunehmen – im Bild der Managing Director Finn Hänsel. Sanity Group – Norman Posselt

Darum gehts Seit 2023 läuft in verschiedenen Städten der Schweiz ein Pilotprojekt: Cannabis wird in Apotheken an ausgewählte Personen ausgegeben.

Bisher lief diese Testreihe unter Federführung von Unis und Vereinen – nun folgt das erste Unternehmen.

Die Sanity Group kommt aus Deutschland und wird im Baselbiet in zwei Läden Cannabis an circa 4000 Probanden ausgeben.

2023 ging es los mit dem Cannabis-Pilotprojekt: Basel-Stadt machte den Anfang, danach folgten die Städte Zürich, Lausanne und Genf. Der Cannabis-Verkauf erfolgt unter kontrollierten Bedingungen und nur an ausgewählte Probanden, die ihn nicht weitergeben oder im öffentlichen Raum konsumieren dürfen. Die Apotheken fungieren hier als Ausgabeort, Universitäten sowie Suchtvereine führen den Versuch durch. Bis jetzt ausschliesslich. Nun hat aber zum ersten Mal ein gewinnorientiertes Unternehmen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Erlaubnis erhalten, am Versuch teilzunehmen. Darüber berichtet der SRF.

Die deutsche Sanity Group darf im Baselbiet, genauer in Alschwil und Liestal, zwei Cannabis-Läden betreiben und im Rahmen einer Studie an 4000 Personen Haschisch ausgeben. Damit ist sie das erste Unternehmen, das als «Durchführer» der Studie fungiert – in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung der Uni Zürich. Finn Hänsel, Mitgründer der Sanity Group, kommentierte gegenüber dem SRF die Entscheidung wie folgt: «Wir möchten die Teilnehmenden weg vom Rauchen bekommen und alternative Dosierungsformen anbieten, etwa essbare oder solche mit Verdampfung.» Mit dem Forschungsprojekt, das auf fünf Jahre ausgelegt ist, sollten keine neuen Cannabis-Konsumenten oder -Konsumentinnen angeworben werden.

Heftige Kritik von der Stiftung Sucht Schweiz

Hänsel betont ausserdem, dass es in dem Projekt allein um die Forschung gehe – mögliche Gewinne würden nach Abschluss an Suchtpräventionsprogramme gespendet. Allerdings gibt der Managing Director der Sanity Group zu, langfristig zu denken: «Wir wären kein Unternehmen, wenn nicht unser Ziel wäre, am Ende damit auch Profit zu machen. Ich glaube, alles andere wäre nicht ehrlich. Und deswegen gucken wir, was in drei bis fünf Jahren möglich ist, wenn die Legalisierung kommt.»

Sehr zum Missfallen von Frank Zobel, dem Vizedirektor der Stiftung Sucht Schweiz. Denn die Erschliessung künftiger Cannabis-Märkte in der Schweiz sei nicht Ziel der Studie, vielmehr gehe es ja darum, unterschiedliche Regulierungsmodelle zu testen. Zobel selbst führt das Pilotprojekt in Lausanne gemeinsam mit der Stadt durch. Während der Entwicklungsphase hätten sich bei ihm ebenfalls viele Unternehmen gemeldet, die bereit gewesen seien, alles für eine Beteiligung am Projekt zu zahlen.

BAG sieht kein Problem

Das BAG gibt zwar zu, dass für das Projekt «primär wissenschaftliche Institutionen, öffentlich-rechtliche Körperschaften, gemeinnützige Institutionen oder Vereine» im Fokus stehen würden, dass private Organisationen dennoch nicht ausgeschlossen seien. Die Unabhängigkeit der Forschung müsse aber gewährleistet bleiben. Laut BAG erfüllt die Sanity Group alle Kriterien.

Interessant ist, wer eigentlich hinter der Sanity Group steckt: Gegründet wurde sie 2018 und beschäftigt fünf Jahre später schon stolze 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der rasche Aufstieg dürfte auch an der Vielzahl der liquiden Investoren liegen: Über US-Rapper Snoop Dogg und Will.i.am bis hin zum deutschen Fussballprofi Mario Götze, der Biermarke Bitburger und dem Tabak-Riesen British American Tobacco mischen hier einige mit.

