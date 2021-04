Schwer von Covid getroffen - Schweiz schickt Beatmungsgeräte nach Indien

In Indien ist die Zahl der Corona-Todesfälle am Mittwoch auf über 200’000 gestiegen – und ein Ende der seit Wochen anhaltenden Infektionswelle ist nicht in Sicht. Vor allem in der Hauptstadt Neu Delhi ist die Lage inzwischen so verzweifelt, dass Parkplätze zu Krematorien umfunktioniert werden und das Holz für die Verbrennung der Toten knapp wird. Angesichts der Lage schicken mehr und mehr Staaten Unterstützung. So auch die Schweiz, wie es am Mittwoch von Seiten des EDA heisst.