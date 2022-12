Wetter: Schweiz schlottert seit einer Woche – so lange musst du noch stark sein

Weisse Weihnachten sehr unwahrscheinlich

Am Sonntagmorgen gibt es kaum einen Ort im Land, an dem die Nullgradgrenze überschritten wird. Am wärmsten ist es um sieben Uhr in Lugano, bei 3,6 Grad. In den Niederungen werden am Nachmittag Temperaturen um Minus ein Grad erwarten, in den nebelfreien Alpentälern kann das Thermometer auf bis zu vier Grad steigen.



Kommende Woche kommt wärmere Luft in die Schweiz – die Temperaturen steigen. Die Wettermodelle sehen eine recht milde Südwestlage voraus, Schnee bis in tiefe Lagen ist so unwahrscheinlich. Für weisse Weihnachten bräuchte es also schon beinahe ein Wunder. Für den gefallenen Schnee ist laut MeteoNews zudem die Überdauerwahrscheinlichkeit bis Weihnachten sehr gering, da es in der kommenden Woche Tauwetter gibt und ab Mittwoch auch mal eine Störung mit Regen möglich ist.