Schweiz: So stark ist die Bevölkerung in der Schweiz gewachsen

Demografische Alterung hält an

Die Bevölkerung der Schweiz altert weiter. Die Zahl der Personen ab 65 Jahren erhöhte sich zwischen 2021 und 2022 von 1’661’300 auf 1’691’600 (+1,8 Prozenz). Sie stieg gegenüber dem Vorjahr in allen Kantonen an, am stärksten in der Zentralschweiz (+2,5 Prozent), insbesondere in den Kantonen Schwyz und Obwalden (je +3,0 Prozent).