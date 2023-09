Schweiz: So zocken uns die Kantonalbanken ab

Im Schatten der Credit-Suisse-Krise haben die Kantonalbanken im ersten Halbjahr hohe Gewinne erzielt, wie die Sonntagszeitung schreibt. Zwei Drittel der 24 Finanzinstitute verbuchten Rekordgewinne. Insgesamt belief sich das Plus auf über 2 Milliarden Franken. Allein in Zürich sei die ZKB, die grösste Kantonalbank, auf ein Plus von 677 Millionen gekommen. Grund dafür sind hohe Margen im Zinsgeschäft.