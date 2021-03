Der «Tages-Anzeiger» berichtet von einem Last-Minute Vorschlag der SP in den Beratungen rund um das Covid-Gesetz. Die Partei will den Erlass um einen Passus erweitern, wonach die Schweiz in Zukunft die Produktion von Medikamenten und Impfungen finanzieren soll. Laut Angaben der Zeitung wird die Bundeshausfraktion den Vorschlag heute oder morgen in den zuständigen Kommissionen einbringen.