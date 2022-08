Umstrittene SVP-Forderung: Schweiz soll Geflüchtete nach Afghanistan zurückschicken

Die Rückschaffungen sollen gemäss Fraktionschef Thomas Aeschi in einer ersten Phase nur Männer betreffen. «Sie machen einen Grossteil der afghanischen Flüchtlinge in der Schweiz aus und kommen meistens aus rein wirtschaftlichen Gründen in das ‹Paradies Schweiz›.»

Daran nervt sich die SVP mittlerweile. Sie fordert, dass ab sofort wieder Flüchtende zurück nach Afghanistan ausgeschafft werden sollen, wie Fraktionschef Thomas Aeschi auf Anfrage sagt. «Die Lage in Afghanistan hat sich beruhigt, eine Rückführung ist wieder zumutbar.» Die Rückschaffungen sollen gemäss der SVP aber in einer ersten Phase nur Männer betreffen. «Sie machen einen Grossteil der afghanischen Flüchtlinge in der Schweiz aus und kommen meistens aus rein wirtschaftlichen Gründen in das ‹Paradies Schweiz›. Ein Grossteil von ihnen ist dann aber von der Sozialhilfe abhängig.» Ausserdem sei die Kriminalisierung in Gemeinden mit vielen Afghanen ein immer grösser werdendes Problem, sagt Aeschi.