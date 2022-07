Verweis auf Neutralität : Schweiz soll Verletzte aus der Ukraine aufnehmen – EDA lehnt ab

Das EDA zieht die Notbremse

Schweiz muss Soldaten von Kriegsrückkehr abhalten

Das Schlüsselargument, das vom EDA vorgebracht wird, ist die Neutralität. Die Genfer Konventionen von 1949 enthalten eine Spezialbestimmung für neutrale Staaten, die in diesem Fall laut EDA zur Anwendung kommt. Der Artikel 37 des Ersten Genfer Abkommens regelt den Fall, dass ein neutrales Land verletzte Soldaten kriegführender Staaten pflegt. In diesem Fall müsse das neutrale Land dafür sorgen, dass die Soldaten nach ihrer Genesung «nicht mehr an Kriegshandlungen teilnehmen können», heisst es in dem Abkommen. Um sicherzustellen, dass die Soldaten nicht wieder in den Krieg zurückkehren, hätten sie von der Schweiz gar in Gewahrsam genommen werden können. Eine Ausnahme hätte es lediglich gegeben, wenn Russland die Rückkehr der ukrainischen Soldaten erlauben würde. Dies ist laut EDA unwahrscheinlich.



Zudem beruft sich das EDA auf das Haager Abkommen von 1907, das für neutrale Länder massgebend ist. Auch in diesem Abkommen heisst es, dass Verwundete von dem neutralen Land derart zu bewachen seien, dass sie an den «Kriegsunternehmungen nicht wieder teilnehmen können».



Der stellvertretende EDA-Staatssekretär Johannes Matyassy sagt auf Anfrage des «Tages-Anzeiger», dass es fast unmöglich sei, Zivilisten von Soldaten zu unterscheiden. «Im Moment nehmen in der Ukraine auch viele Zivilpersonen ein Gewehr in die Hand.» Das Aussendepartement habe jedoch beschlossen, dass die Humanitäre Hilfe des Bundes nun zivile Spitäler in der Ukraine unterstützen werde. Mit welchen Mitteln, wo und ab wann diese «Hilfe vor Ort» anlaufen solle, sei noch in Abklärung.