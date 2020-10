Deutschland-Coach Joachim Löw«Schweiz spielt schon über Jahre hinweg in der Weltspitze»

1 / 3 Joachim Löw sagt über die Schweiz: «Die Mannschaft verteidigt extrem gut.» Foto: Sascha Steinbach (Keystone) Am Montag konnte der deutsche Nationaltrainer mit allen Spielern das Abschlusstraining durchführen. Foto: Martin Meissner (Keystone) Jubilar: Toni Kroos wird gegen die Schweiz sein 100. Länderspiel für Deutschland bestreiten. Foto: Martin Meissner (Keystone)

Darum gehts Bereits 15 Jahre ist Joachim Löw Trainer der deutschen Nationalmannschaft.

Vor dem Nations-League-Spiel gegen die Schweiz muss sich der 60-Jährige Kritik gefallen lassen.

Von seinem Team fordert Löw «Konzentration, Mut, mehr Präzision und Schnelligkeit».

In der Nations League hat Deutschland letzten Samstag erstmals gewinnen können. Doch die kritischen Stimmen verstummten nicht. Als «dünnhäutig» und «arrogant» wurde Jogi Löw nach dem Auftritt in der Ukraine beschrieben.

Experten wie Bastian Schweinsteiger äusserten sich besorgt zur Nationalmannschaft und hielten nicht mit Kritik zurück. Der ehemalige Nationalspieler Olaf Thon forderte in einer Kolumne sogar das Ende der Ära Löw nach 15 Jahren.

In einem Monolog wehrte sich der Bundestrainer am Dienstag. «Ich sage, was ich denke. Ich benenne die Dinge, wie ich sie empfinde. Als dünnhäutig und arrogant würde ich mich aber nicht bezeichnen.» Man sei beim DFB sehr selbstkritisch, aber intern. Es werde im Staff und auch in der Mannschaft viel gesprochen. Das harmoniere zwar noch nicht ganz gut, aber man arbeite daran.

Überzeugt von seinem Plan

Das Reizwort in Deutschland ist die WM 2018. Vom blamablem frühen Ausscheiden in Russland hat sich das Land bisher nicht richtig erholt. Der Rauswurf der Weltmeister Thomas Müller, Jérome Boateng und Mats Hummels bekommt der Bundestrainer immer noch um die Ohren geschlagen.

«Wir haben uns klare Gedanken nach 2018 gemacht und einen Plan», so Löw, «und ich bin überzeugt von diesem Plan. Zu dem stehe ich.» Als respektlos sieht Löw im Übrigen die Kritik der beiden ehemaligen Nationalspieler nicht an. «Ich habe Bastis Analyse gehört, im Fussball gibt es immer unterschiedliche Meinungen und das ist völlig okay. Wenn alle eine Meinung hätten, wäre das langweilig.»

«Die Schweiz ist für jeden Gegner eine grosse Hürde.» Joachim Löw

Dennoch betonte Löw vor dem Spiel gegen die Schweiz, dass er den Blick nach vorn zu richten habe, auf «das grosse Ganze». «Wir brauchen an der EM eine frische, hungrige Mannschaft, die bereit ist, ein schwieriges Turnier durchzuziehen.» Die Resultate gegen die Ukraine und die Schweiz seien wichtig, «aber auch die Entwicklung», sagte der 60-Jährige. Und die harzt. Für den Schweiz-Match fordert Löw «Konzentration, Mut, mehr Präzision und Schnelligkeit».

«Die Schweizer Mannschaft verteidigt extrem gut und hoch und ist darin über Jahre nahezu perfekt geschult», sagt Löw anerkennend. Die Schweizer hätten nur durch einen individuellen Fehler in Spanien verloren. «Wie ich im Nachgang gesehen habe, gab es praktisch keine Torchance für die derart spielstarken Spanier. Das sagt alles aus. Sie sind spielerisch gut und machen als Mannschaft einen homogenen Eindruck. Da wird auf uns einiges zukommen. Das ist eine Mannschaft, die mutig und frech hoch attackiert und den Gegner unter Druck setzen will. Das machen sie sehr, sehr gut.»

Löw wurde dann auch gefragt, was den Schweizern noch fehle zu den Grossen? Löw: «Ich denke, dass kann der Trainer besser beantworten, weil er in der Materie drin ist. Was ich sagen kann: Die Schweiz hat bei den grossen Turnieren immer eine gute Rolle gespielt.» 2014 sei man gegen den späteren Finalisten erst in letzter Minute ausgeschieden und habe Argentinien einen harten Kampf geliefert.