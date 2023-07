Frauen-WM: Schweiz steht nach 0:0 gegen Neuseeland im Achtelfinal

Die Szene des Spiels

2015 schafften es die Schweizerinnen bei ihrer WM-Premiere, nun gelang ihnen das Kunststück erneut. Nach einem 0:0 gegen Neuseeland zittert sich die Frauen-Nati bei der WM als Gruppensiegerin in den Achtelfinal. Die Norwegerinnen gewinnen mit 6:0 gegen die Philippinen und folgen der Schweiz als Gruppenzweite in die K.o.-Phase.

Die entscheidende Szene passierte in der 24. Minute, als Jacqui Hand im Strafraum abschloss, der Ball immer länger wurde, am Ende aber nur an den Pfosten ging. Wäre dieser Versuch reingegangen, wäre es für die Frauen-Nati wohl extrem schwierig geworden. Doch die Schweiz hatte Glück, hielt die Null und ist mit nur zwei geschossenen Toren und keinem einzigen Gegentor aus drei Spielen eine Runde weiter.

Die Schlüsselfigur

Ramona Bachmann. Dem Schweizer Offensivstar gelang kein Treffer, sie fiel jedoch immer wieder durch starke Ball- und Rettungsaktionen auf. Kurz vor Schluss nahm Grings sie für Sandrine Mauron runter. Bachmann gefiel das überhaupt nicht. Sie ignorierte die Auswechslung und trabte erst nach Diskussionen und der Aufforderung der Schiedsrichterin vom Platz. Schon als Alisha Lehmann zuvor für Géraldine Reuteler eingewechselt wurde, verwarf Bachmann die Hände.

Das bessere Team

Die Neuseeländerinnen. Die Co-Gastgeberinnen präsentierten sich von Beginn weg äusserst aggressiv und gefährlich. Zwar war ihnen anzumerken, dass sie fussballerisch gesehen nicht zu den Top-Nationen gehören, dieses Manko machten sie jedoch durch Einsatz wett. Die Schweizerinnen standen insbesondere in der ersten Halbzeit völlig neben sich und hatten Glück, dass sie den Achtelfinal-Einzug trotz schwacher Leistung perfekt machten. Vor allem auch, wenn man sich die Statistik anschaut: Mit Inka Grings an der Seitenlinie gewann die Frauen-Nati 2023 in neun Spielen einmal.

Das Tribünen-Gezwitscher

Das Stadion in Dunedin, das auch «The Glasshouse» genannt wird, war am Sonntagabend (Ortszeit) ausverkauft. 25’947 Fans fanden den Weg in die Arena. Trotz vollen Rängen war es jedoch leise in der Arena. Sobald allerdings die Neuseeländerinnen eine gute Aktion hatten, schrien die Fans extrem laut auf. Dadurch, dass die Arena überdacht ist, verstärkte sich die Lautstärke abermals. Auch schön: Obwohl das WM-Abenteuer für die Co-Gastgeberinnen zu Ende war, wurden sie von den Fans gefeiert.

Tore

Fehlanzeige.

Der Ausblick

Am 5. August steht der WM-Achtelfinal an. Als Gruppenerste reist die Frauen-Nati nach Auckland. In diesem warten dann die Spanierinnen oder Japanerinnen. Wenn die Schweizerinnen jedoch den historischen Viertelfinal erreichen wollen, braucht es definitiv eine markante Leistungssteigerung. Die Norwegerinnen stehen als Gruppenzweite in der K.o.-Runde, die Co-Gastgeberinnen aus Neuseeland und die Philippinerinnen sind raus.