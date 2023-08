BAG: Schweiz stellt System für Covid-19-Zertifikate ein

Seit der Aufhebung der Zertifikatspflicht in der Schweiz im Februar 2022 wurden Schweizer Covid-Zertifikate weiterhin ausgestellt, um die Reisefreiheit der Schweizer Bevölkerung zu erleichtern, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt.

Das EU-kompatible Covid-Zertifikat wurde in der Schweiz im Juni 2021 eingeführt und ermöglichte den fälschungssicheren und international anerkannten Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer durchgemachten Erkrankung oder eines negativen Testergebnisses.

Das System für die Ausstellung und Prüfung von Covid-Zertifikaten wird per Ende August 2023 eingestellt. Das Eidgenössische Departement des Innern hat den Bundesrat an seiner Sitzung vom 16. August 2023 darüber informiert, dass die entsprechende Verordnung nicht verlängert wird. Dies vor dem Hintergrund, dass die rechtlichen Grundlagen zum digitalen Covid-Zertifikat der Europäischen Union (EU DCC) auf Ende Juni 2023 ausgelaufen sind.

Zertifikatspflicht wurde im Februar 2022 aufgehoben

Verordnung läuft am 31. August aus

Aktuell verlangen nur noch vereinzelte Länder weiterhin einen Nachweis für Impfung, Test oder Genesung bei der Einreise. Deshalb hat die EU am 27. Juni 2023 entschieden, die rechtlichen Grundlagen zum EU DCC nicht weiter zu verlängern. Damit und in Anbetracht der stabilen epidemiologischen Lage entfällt auch für die Schweiz der Bedarf nach Zertifikaten zur Reiseerleichterung.



Am 10. Mai 2023 hatte der Bundesrat entschieden, die Schweizer Covid-19-Verordnung-Zertifikate nicht zu verlängern, unter dem Vorbehalt, dass die EU-Verordnungen zum EU DCC nicht verlängert wird. Die Verordnung läuft somit auf den 31. August 2023 aus. Das vom Bund bereitgestellte Zertifikatssystem wird folglich definitiv abgeschaltet und die technische Infrastruktur zurückgebaut. Ab dem 1. September 2023 können somit keine Covid-Zertifikate mehr ausgestellt werden.