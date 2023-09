Stopfleber: Abstimmung soll kommen und wird Schweiz spalten

1 / 3 In der Westschweiz ist Stopfleber ein fester Bestandteil der lokalen Esskultur. IMAGO/Design Pics Eine Volksinitiative will den Import von Stopfleber verbieten. IMAGO/YAY Images Da Stopfleber in der Deutschschweiz kaum von Bedeutung ist, könnte eine Abstimmung das Land in zwei Hälften spalten. IMAGO/YAY Images

Darum gehts Stopfleber darf weiterhin in die Schweiz importiert werden.

Eine Volksinitiative will ein Verbot an der Urne durchsetzen.

In der Westschweiz ist Stopfleber ein fester Bestandteil der lokalen Esskultur, in der Deutschschweiz hingegen nicht.

Der Nationalrat hat vor einer Woche die Position des Ständerats übernommen, der im Juni dieses Jahres gegen ein Verbot des Imports von Stopfleber, aber für eine Verpflichtung zur Kennzeichnung gestimmt hat. Damit haben beide Parlamentskammern die Argumentation akzeptiert, dass auch nach einem Importverbot in der Schweiz weiterhin Stopfleber konsumiert werden würde, da das Produkt einfach im Ausland gekauft werden könnte.



Insbesondere in der Westschweiz ist Stopfleber ein fester Bestandteil der lokalen Esskultur. Die Gegner eines Importverbots argumentierten auch, dass Kennzeichnungspflichten sich als wirksam erwiesen haben.

Volksinitiative dürfte zustande kommen

In der Schweiz sammelt derzeit eine Volksinitiative Unterschriften für ein Verbot des Imports von Stopfleber. Die Initiative wird von der Organisation Alliance Animale Suisse unterstützt. In der Schweiz ist das Stopfen von Vögeln bereits verboten. Laut Angaben der Alliance Animale Suisse importiert die Schweiz immer noch jährlich 200’000 Kilogramm Gänsestopfleber.



Laut Informationen von «24 heures» hatte die Volksinitiative, die ein Verbot dieses Produkts fordert, bereits Ende August die 100’000 Unterschriften erreicht, von denen 90’000 beglaubigt waren. «Zur Sicherheit werden wir bis Ende Oktober noch 10'000 bis 15'000 sammeln», sagt Luc Fournier, Westschweizer Sprecher der Alliance Animale Suisse, die den Text initiiert hat.

71 Prozent der Westschweizer konsumieren Foie Gras

Es sei nicht bekannt, wie viele Paraphen in den verschiedenen Sprachregionen gesammelt wurden. Dieses Element ist deshalb wichtig, weil die Sicht auf Stopfleber diesseits und jenseits der Sprachregionen völlig unterschiedlich ist. In der Westschweiz konsumieren 71 Prozent der Bevölkerung Foie Gras, das mit Festtagsessen gleichgesetzt wird. Auf der deutschsprachigen Seite sinkt diese Zahl auf 15 Prozent.



In einem Abstimmungskampf, der sehr emotional werden könnte und in dem politische Unterschiede hinter Traditionen zurücktreten, zögern die Parteien oft mit einer klaren Antwort, wenn sie gefragt werden, wie sie sich positionieren werden.

Linke äussern sich defensiv

Die Vizepräsidentin der Grünen, Isabelle Pasquier-Eichenberger (GE), ist sehr vorsichtig und erinnert daran, dass ihre Partei nicht an der Lancierung dieses Textes beteiligt war. «Wenn man sich die Abstimmungen im Parlament zu dieser Frage ansieht, kann man davon ausgehen, dass unsere Partei diese Initiative unterstützen wird. Aber es ist Sache unserer Delegiertenversammlung, darüber zu entscheiden. Die Grünen haben allerdings noch andere Baustellen, wie die Solarinitiative oder das Strassenreferendum», sagt sie. Zwischen den Zeilen wird klar, dass die Grünen sich nicht aus dem Fenster lehnen werden. Und sie sind nicht die Einzigen.

«Ich hoffe, dass meine Partei Stellung bezieht, sich aber nicht übermässig in einer Kampagne engagiert», reagiert beispielsweise die Nationalrätin und Pro Natura Präsidentin Ursula Schneider Schüttel (SP/FR). Sie befürchtet nämlich, dass eine solche Abstimmung die verschiedenen Sprachregionen spalten könnte, indem sie Romands und Deutschschweizer gegeneinander ausspielt. Und sie weiss, wovon sie spricht, denn sie stammt aus einer deutschsprachigen Region in einem mehrheitlich französischsprachigen Kanton.

Bürgerliche gegen Verbot

In der SVP glaubt Nationalrat Jacques Nicolet (VD) nicht, dass seine Partei den Text unterstützen wird. «Mit dem im Parlament gefundenen Kompromiss und der Meldepflicht haben wir das Äquivalent eines Gegenvorschlags, den wir dem Volk vorlegen können. Ich gehe davon aus, dass meine Partei diesen Mittelweg verteidigen wird», sagt er und fügt hinzu, dass die Frage des Einkaufstourismus die Menschen auch sensibilisieren könne. «Wenn wir die Stopfleber verbieten, wird der Einkaufstourismus zunehmen. Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Bevölkerung bereit ist, sich so in den Fuss zu schiessen.»

In der FDP setzen die Abgeordneten auf die Verantwortung des Einzelnen, um einen Text zu bekämpfen, den Alexandre Berthoud (VD) für «gefährlich» hält. «Diese Initiative widerspricht der Idee des Föderalismus. Die Vielfalt unseres Landes besteht auch in einer kulinarischen Vielfalt. Eine Mehrheit hat nicht das Recht, der anderen zu diktieren, was auf ihren Teller kommt. Das Parlament hat dies in dieser Sitzungsperiode gut verstanden, als es einen Antrag auf ein Verbot von Stopfleber ablehnte.»