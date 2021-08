Taliban-Offensive in Afghanistan : Schweiz stoppt Ausschaffung von afghanischen Flüchtlingen

Die Taliban eroberten in den letzten Tagen etliche Provinzhauptstädte und weite Teile des Nordens Afghanistans. Nun passen die Schweiz und Deutschland ihre Ausschaffungspraxis an.

Unter diesen Umständen hat das Staatssekretariat für Migration SEM beschlossen, bis auf Weiteres keine Flüchtlinge mehr nach Afghanistan abzuschieben. Zudem werden vorübergehend keine neuen Abschiebungsentscheide gefällt. Einzig bei straffälligen afghanischen Flüchtlingen in der Schweiz laufen die Vorbereitungen für eine Ausschaffung weiter, teilte das SEM am Mittwoch auf Twitter mit.

Auch in Deutschland handelt die Bundesregierung nach immer lauter werdenden Forderungen nach einem Abschiebestopp. Wegen der dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan schiebt Deutschland vorerst keine abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerber mehr dorthin ab. Ein Rechtsstaat trage Verantwortung dafür, dass die Betroffenen durch eine Abschiebung nicht in Gefahr gerieten, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch zur Begründung.