Neutralität : Mitte sauer auf Bundesrat wegen Veto gegen deutsche Waffenlieferung in die Ukraine

«Es geht um unsere Sicherheit, Stabilität und Werte», sagt Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. Die Schweiz müsse alles daran setzen, diese zu verteidigen. Der Krieg gegen die Ukraine sei ein Krieg gegen den Westen, sagt Elisabeth Schneider-Schneiter.

Darum gehts Deutschland wollte Schweizer Panzermunition an die Ukraine liefern.

Die Schweiz verhinderte die Weitergabe der Munition von Deutschland in die Ukraine.

Schweizer Politikerinnen und Politiker stellen nun das Gesetz infrage.

Deutschland bat die Schweiz, Schweizer Panzermunition in die Ukraine ausliefern zu dürfen. Der Bund hat die Ausfuhr von Munition für den Schützenpanzer Typ Marder jedoch mit Verweis auf die Neutralität nicht bewilligt, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Das Schweizer Gesetz erlaube es nicht, Kriegsmaterial an eine Nation zu liefern, die in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Politikvertretende wollen nun über Ausnahmen diskutieren.

Mitte-Chef Gerhard Pfister kritisiert das Schweizer Veto scharf: «Der Bundesrat ist verantwortlich für diese unterlassene Hilfe an die Ukraine», sagt er zum «Blick». Er sei der Meinung, dass der Bundesrat gemäss geltendem Recht eine Ausnahme beschliessen könnte.

Wir befänden uns in einer ausserordentlich schwierigen Situation, sagt auch Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. «Es geht um unsere Sicherheit, Stabilität und Werte.» Die Schweiz müsse alles daran setzen, diese zu verteidigen. «Darum ist es auch wichtig, in diesem Kontext über den Kriegsmaterialexport neu zu diskutieren.» Der Krieg gegen die Ukraine sei ein Krieg gegen den Westen. «Letztlich ist auch die Sicherheit der Schweiz in Gefahr.» Es sei wichtig, die Frage im Gesamtkontext zu prüfen und international abgestimmt zu handeln, genauso wie wir es bei den Sanktionen täten.

Diskussion gefordert

Linke Politikerinnen und Politiker hingegen sind skeptisch, wenn es darum geht, dass die Schweiz Waffen exportiert. Die Situation in der Ukraine sei selbstverständlich katastrophal, sagt SP-Nationalrätin Franziska Roth. Sie verschliesse sich aber einer Diskussion über eine Revision des Güterkontroll- und Kriegsmaterialgesetzes nicht. «Dann müssen wir aber auch über zahlreichen Lücken in diesen beiden Gesetzen sprechen, die wir gleichzeitig schliessen müssen.»

Von schnell festgelegten Ausnahmebestimmungen, damit die Schweiz Waffen liefern kann, sieht Roth ab. Solche Bestimmungen sollten in den Gremien diskutiert werden, sagt Roth weiter. «Weder das SECO noch das VBS stehen über diesen Gesetzen. Es liegt am Parlament, Gesetze zu ändern und über Ausnahmebestimmungen zu beschliessen, damit die Schweiz Waffen oder Munition liefern kann.»

Nun sei aber der Zeitpunkt gekommen, um intensiv über die Weiterentwicklung der Schweizer Neutralität zu sprechen. «Erst recht, wenn es um die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern, der EU und der Nato geht.»

Keine Bestrebungen bekannt

Zur Zeit sind jedoch keine Anpassungen geplant. «Das Parlament hat sich letztes Jahr im Rahmen der Beratung zur Korrektur-Initiative mit der Frage befasst, ob der Bundesrat eine Kompetenz zur Abweichung von den Bewilligungskriterien für Kriegsmaterialexporte in bestimmten Fällen erhalten soll und sich dagegen entschieden», schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) am Sonntag auf Anfrage. Als neutrales Land sei die Schweiz an das Neutralitätsrecht gebunden. Gemäss diesem müsse die Schweiz alle Kriegsparteien im Hinblick auf den Export von Rüstungsgütern gleich behandeln. «Bestrebungen, diesen Entscheid zu revidieren, seien keine bekannt», teilt das SECO weiter mit.