Schweiz: Studie findet neue Zecken-Krankheitserreger

In einer Studie der Uni Zürich haben Forschende in fast jedem Blutsauger Viren oder Bakterien gefunden. Besonders ein relativ neues Virus bereitet den Experten Sorgen.

Darum gehts Schweizer Zecken tragen weit häufiger Krankheitserreger in sich als angenommen.

Vor allem über die Menge der mit dem neuartigen Alongshan-Virus belasteten Zecken sind die Forschenden überrascht.

Für die Studie der Uni Zürich wurden über 10’000 Zecken untersucht.

Zecken sind in der Schweiz in fast allen Regionen zu finden und fühlen sich auch in Lagen über 2000 Metern wohl – kein Wunder, gilt mit Ausnahme der Kantone Tessin und Genf mittlerweile das ganze Land als FSME-Risikogebiet (Frühsommer-Meningoenzephalitis). Doch die Gefahr durch die blutsaugenden Milben dürfte weit grösser sein, als bislang angenommen.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universität Zürich. «Fast jede Zecke kann einen potenziell krank machen», sagt Cornel Faefel gegenüber SRF News. Der Virologe ist einer der Mitautoren der Studie, die auf der Fachplattform «plos one» veröffentlicht wurde.

Hier ist die Gefahr besonders gross

Für ihre Untersuchung sammelten die Forschenden in den letzten zwei Jahren insgesamt 10’286 Zecken in ländlichen und städtischen Regionen in zehn Kantonen. In fast allen von ihnen fanden sie mindestens ein Bakterium oder einen Virus. Stadtzecken scheinen mehr Gefahr zu bergen: Insgesamt fanden die Forschenden in 77,2 Prozent der untersuchten Blutsauger mindestens einen Krankheitserreger – bei in Stadtgebieten gesammelten Zecken waren es sogar 83,9 Prozent.

«In vielen Zecken haben wir mehrere Krankheitserreger gleichzeitig gefunden», so Fraefel. Vor allem ein Virus lässt aufhorchen: Das sogenannte Alongshan-Virus (ALSV) fanden die Forschenden in fast doppelt so vielen Zecken (7,6 Prozent) wie das gefürchtete FSME-Virus (4,2 Prozent).

Gefahr durch Alongshan-Virus noch unklar

Die Entdeckung des Alongshan-Virus, das erstmals im gleichnamigen Ort in der Inneren Mongolei nachgewiesen wurde, ist laut den Forschenden aber noch so neu, dass sich nicht abschliessend sagen lasse, ob das Virus für die öffentliche Gesundheit relevant ist. Laut einer Studie aus China soll das Virus ähnliche Symptome auslösen wie FSME.

Erstmals wurde die Bezeichnung 2019 verwendet. Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen. Ob diese durch das ALSV selbst hervorgerufen werden, ist aber noch nicht abschliessend geklärt. Entzündungen des Gehirns, ein schweres Symptom von FSME, scheinen beim neuartigen Virus aber nicht aufzutreten.