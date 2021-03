Die Schweiz hat nicht weniger als 48 Viertausender. Eine stolze Zahl. Und das Ziel von Schweiz Tourismus ist, dass alle diese Gipfel zwischen dem 8. März und dem 8. September diesen Jahres von reinen Frauenseilschaften bestiegen werden. «Wir wollen Frauen inspirieren, gemeinsam mit anderen Frauen die Schweiz zu entdecken und dabei auch mal die Komfortzone zu verlassen. Die Schweiz ist ein Outdoorparadies, das Frauen genauso so offen steht wie Männern », sagt Sabina Brack, Kampagnenleiterin 100% Women .

Wer kann an der 100% Women Peak Challenge teilnehmen?

Die Aktion, die anlässlich des heutigen internationalen Frauentags lanciert wurde, richtet sich an Frauen aus dem In- und Ausland.

An der Challenge nimmt teil, wer in einer reinen Frauenseilschaft einen der 48 Viertausender erklimmt, als Beweis ein Selfie von sich auf dem Gipfel festhält und auf Social Media teilt. Dabei können Gipfelstürmerinnen die Berge entweder alleine in einer Frauenseilschaft besteigen oder sich einer organisierten Tour anschliessen. Bei der Aktion handelt sich nicht um einen Wettkampf, sondern um eine Challenge, bei der es um das gemeinsame Erleben der imposanten Schweizer Bergwelt geht.