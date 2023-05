Schweiz übernimmt Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat

1 / 4 Gemäss Artikel 24 I der Charta der Vereinten Nationen sollen die Mitgliedsstaaten dem Sicherheitsrat «die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit» übertragen. IMAGO/Sipa USA Die UNO-Staaten haben die Schweiz für die Jahre 2023 bis 2024 als Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt, wobei sie im Mai 2023 und im Oktober 2024 den Vorsitz haben wird. IMAGO/Sipa USA Meist vertritt die UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl (im Bild) die Schweiz. In gewissen Sitzungen wird die Schweiz jedoch auch von Bundespräsident Alain Berset oder Aussenminister Ignazio Cassis vertreten werden. REUTERS

Darum gehts Die Schweiz hat als nichtständiges Mitglied in den Jahren 2023/2024 Einsitz im UNO-Sicherheitsrat.

Ab dem 1. Mai hat die Schweiz für einen Monat den Vorsitz im mächtigen Gremium.

Was dies bedeutet und warum der Rat nicht mehr so entscheidungsfähig ist wie auch schon, erfährst du hier.

«A plus for peace» – ein Plus für den Frieden: Mit diesem Slogan warb die Schweiz bei den anderen 192 UNO-Mitgliedern um ihre Wahl in den UNO-Sicherheitsrat. Mit 187 Stimmen wurde die Kandidatur der Schweiz am 9. Juni 2022 angenommen.

Jetzt übernimmt die Schweiz per 1. Mai den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat. Theoretisch eines der mächtigsten Gremien der Welt, befindet sich der Sicherheitsrat momentan in der Krise. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Rat.

Wieso darf die Schweiz den Vorsitz übernehmen?

Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedsstaaten, wovon fünf ständige Mitglieder sind: China, Frankreich, Grossbritannien, Russland und die USA. Hinzu kommen zehn nichtständige Mitglieder. Von diesen vertreten zwei die Region Westeuropa – und für die Jahre 2023 und 2024 übernimmt diese Aufgabe die Schweiz zusammen mit Malta. Den Vorsitz übernehmen die Mitgliedsstaaten in alphabetischer Reihenfolge jeweils für einen Monat. Nach Mai 2023 wird die Schweiz die Vorsitzrolle ein zweites Mal im Oktober 2024 übernehmen.

Welche Aufgaben erwarten die Schweiz?

Als Vorsitzland muss die Schweiz am UNO-Hauptsitz in New York die Sitzungen des Sicherheitsrats leiten. Diese bereitet sie zusammen mit dem UNO-Sekretariat vor. Derweil ist die Schweiz weiterhin ein ordentliches Mitglied und nimmt als solches an den Abstimmungen teil.

Seit wann existiert der UNO-Sicherheitsrat?

Seit 1945, als die UNO gegründet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Siegerstaaten eine Organisation schaffen, um den Frieden zu sichern und Kriege zu verhindern. Der Sicherheitsrat wurde als mächtigstes Organ der UNO entworfen.

Welchen Zweck hat der Rat?

Der UNO-Sicherheitsrat kann Entscheide über Krieg und Frieden treffen, die für die Staaten der Erde rechtlich bindend sind, und ist in dieser Kompetenz einzigartig. Er entscheidet zum Beispiel über Wirtschaftssanktionen oder die Entsendung von Blauhelmtruppen für internationale Friedensmissionen. Er kann sogar die Armeen von UNO-Staaten dazu beauftragen, in Kriege einzugreifen.

Wie fällt der Rat Entscheide?

Für wichtige Entscheide ist die Zustimmung von neun der 15 Mitgliedsstaaten nötig, jedoch haben die fünf ständigen Mitglieder ein Vetorecht.

Wen entsendet die Schweiz genau?

Meist vertritt die UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl die Schweiz im Sicherheitsrat. In gewissen Sitzungen wird die Schweiz jedoch auch von Bundespräsident Alain Berset oder Aussenminister Ignazio Cassis vertreten werden.

Wie wichtig ist der Sicherheitsrat heute?

Weil die Vetomächte China, Russland und USA grosse Spannungen untereinander haben, hat der Rat deutlich an Einfluss verloren. So konnte der Rat etwa den Ukraine-Krieg nicht verhindern. Der UNO-Sicherheitsrat steckt in einer der grössten Krisen seit seiner Gründung vor 78 Jahren, wie SRF schreibt.