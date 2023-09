Der Supermond am 29. September ist aber vorerst der letzte Supermond des Jahres 2023. Es ist auch der diesjährige Erntemond, das heisst, der Vollmond, der am nächsten zum ersten Herbsttag auftritt. «Erntemonde treten zu dieser Zeit des Jahres auf und werden so genannt, weil mehrere Tage lang bei Sonnenuntergang ein fast voller Mond aufgeht», sagt Patrick Hartigan, Professor für Physik und Astronomie an der Rice University, zu «Business Insider». Der Name geht auf den Umstand zurück, dass Landwirte auf der Nordhalbkugel auch nach Sonnenuntergang dank des hellen Monds weiter ernten konnten.

Luna hat ihre Vollmondstellung um 11.58 Uhr am Freitag erreicht, wie im Magazin Geo berichtet wurde. Am besten sieht man den Supermond am Freitagabend gegen 20 Uhr. Das sind hervorragende Voraussetzungen, um einen Blick auf den Supermond zu erhaschen, wenn das Wetter mitspielt. Wie die Prognose von SRF Meteo zeigt, können im Verlauf des Nachmittags Wolken aufziehen, die in der Ostschweiz gegen den Abend immer dichter werden. Auch in den Regionen Bodensee bis Genfersee, Jura und in der Region Basel verdichten sich am Abend die Wolken. Möglicherweise gewähren die Wolken jedoch ab und zu einen Blick auf den Supermond.